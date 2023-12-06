Глава МИД КНР озвучил требование к США в разговоре с Блинкеном

Глава МИД Китая Ван И в разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен и Ван И провели телефонные переговоры 6 декабря. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и важность усилий по деэскалации, сообщил ранее представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Ранее на встрече с послами ЕС Ван И рассказал о положительных тенденциях в отношениях Пекина и Брюсселя.

По словам китайского министра, отношения Китая и ЕС «всесторонне восстанавливаются и демонстрируют устойчивый прогресс». Ван И подчеркнул, что отношения Китая и ЕС «связаны с процветанием Азии и Европы, а также стабильностью во всем мире, поэтому обе стороны должны совместно поддерживать и развивать их».