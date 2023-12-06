Иран задержал два танкера с миллионами литров контрабандной нефти
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду, 6 декабря, задержали в Персидском заливе два танкера с контрабандным топливом. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По информации агентства, танкеры задержали возле берегов острова Абу-Муса. В общей сложности два судна перевозили 4,5 млн литров топлива. На одном танкере находились 13 человек, на другом — 21 человек. Все они иностранцы, однако их национальность не уточняется. На данный момент они находятся под стражей.
Напомним, что 15 сентября силы КСИР также задержали два танкера в Персидском заливе. Как заявлял заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Шариф Ширали, всего на них находились 1,5 млн топлива. На суднах под флагом Панамы находились 37 членов экипажа из разных стран.
Еще один схожий случай произошел в мае — тогда корпус арестовал танкер Niovi под флагом Панамы. США после этого обвиняли Иран в захвате судна.