Иран задержал два танкера с миллионами литров контрабандной нефти

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду, 6 декабря, задержали в Персидском заливе два танкера с контрабандным топливом. Об этом сообщает агентство Tasnim.

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По информации агентства, танкеры задержали возле берегов острова Абу-Муса. В общей сложности два судна перевозили 4,5 млн литров топлива. На одном танкере находились 13 человек, на другом — 21 человек. Все они иностранцы, однако их национальность не уточняется. На данный момент они находятся под стражей.

Напомним, что 15 сентября силы КСИР также задержали два танкера в Персидском заливе. Как заявлял заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Шариф Ширали, всего на них находились 1,5 млн топлива. На суднах под флагом Панамы находились 37 членов экипажа из разных стран.