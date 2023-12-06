ВСУ нанесли удар по заводу в Брянской области

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Суземка в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, украинская армия нанесла удары из реактивной системы залпового огня «Град» по заводу «Стрела». По предварительным данным, никто не пострадал. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

© МО Украины

Как передает канал, по предприятию попали минимум три снаряда, в одном из цехов повреждена кровля. Предварительно, обстрел произошел около 11:00. Официальных комментариев от местных властей также пока не поступало. Известно, что завод «Стрела» специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, катушек индуктивности и других товаров.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал, что второй день подряд по региону прилетает около 70 снарядов со стороны Украины. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. За последние сутки системы ПВО также сбили три беспилотника ВСУ.