Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что для России сейчас приоритетом является достижение всех поставленных целей специальной военной операции.

«Ещё раз повторяю, для нас главное — достичь наших целей», — сказал он.

Песков отметил, что предпочтительный вариант достижение этих целей — дипломатические методы. Однако когда страны Запада и Украины отвергают эти методы, спецоперация продолжается.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.