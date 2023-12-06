Бывший премьер Украины назвал «покровителя» Залужного

«То, что Зеленский если бы мог, то уже убрал бы этого Залужного, и списал на него все провалы — это для меня тоже очевидно. Но он не может его убрать. Причин тут несколько. Одна из причин — ему не дают это сделать американцы», — назвал он «покровителя» главы ВСУ.