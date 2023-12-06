СМИ: В центре Луганска взорвался автомобиль с депутатом

В центре Луганска у стадиона «Авангард» сгорела машина. На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб, пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, возгорание произошло после подрыва. В машине мог находиться депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов, сообщает News.ru со ссылкой на источник.

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Состояние депутата неизвестно, предположительно, он получил ранение.

Ведется расследование причин и обстоятельств инцидента.

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