В центре Луганска у стадиона «Авангард» сгорела машина. На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб, пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, возгорание произошло после подрыва. В машине мог находиться депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов, сообщает News.ru со ссылкой на источник.