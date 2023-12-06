Forbes назвал самую влиятельную женщину мира

Американский журнал Forbes представил свой ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Первое место в нем во второй раз подряд заняла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен, ставшая президентом ЕК в 2019 году (и первой женщиной на этом посту), обошла в рейтинге главу Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-президента США Камалу Харрис и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, занявшую четвертое место.

В топ-5 самых влиятельных женщин также вошла американская певица Тейлор Свифт. В октябре 2023 года благодаря доходам от своего тура Eras она стала миллиардершей. В прошлом году Свифт занимала 79-е место, теперь она оказалась далеко впереди своих коллег Бейонсе (36) и Рианны (76).

В первой десятке рейтинга Forbes также оказалась филантроп, бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Гейтс. Замыкает рейтинг кукла Барби, занявшая сотое место.

Рейтинг Forbes составляется с учетом известности и экономического влияния женщин.