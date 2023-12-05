Пока вы не уснули: Кремль о переговорах с Киевом и срок вынесения импичмента Байдену

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В Кремле обозначили свою позицию по переговорам с Украиной

Москва сохраняет готовность к переговорам по решению конфликта с Украиной, однако они были прерваны Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил, что главное для нас - достичь наших целей [по украинскому кризису]. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", - сказал он RTVI.

Назван срок вынесения конгрессом США импичмента Байдену

Палата представителей конгресса США в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений президенту Джо Байдену в рамках импичмента. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил председатель юридического комитета палаты Джим Джордан.

Он отметил, что перед этим палата планирует опросить пару свидетелей в декабре и еще двух в январе. Сама процедура импичмента будет ключевым вопросом для конгрессменов после новогодних праздников. Джордан добавил, что решение по предъявлению Байдену обвинений будет принято «в том или ином виде» до середины 2024 года.

В Германии предрекли распад ЕС и НАТО после победы России в СВО

Европейский союз и Североатлантический альянс начнут распадаться после победы России в украинском конфликте, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«ЕС и НАТО распадутся после неизбежной победы России», — говорится в сообщении.

Дотком также призвал украинцев ответить на вопрос, нужно ли Украине вступать в те организации, которые пожертвовали жизнями огромного количества украинцев ради достижения собственных целей.

Центробанк запретит сотрудникам пользоваться iPhone и iPad

Центробанк запретит с 25 декабря своим сотрудникам пользоваться смартфонами и планшетами продукции Apple в служебных целях. Регулятор также отказался от их закупки, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

"С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности. Банк России также не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы", – поделился он, говоря о распоряжении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Песков прокомментировал номинацию Путина на звание «Человек года» от Times

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года.

Песков отметил, что для главы государства подобное номинирование не имеет особого значения, передает РИА Новости.

СМИ: Конгресс США не одобрил ни доллара помощи Украине при новом спикере

За время работы нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине, рассказало РИА Новости. Агентство отмечает, что Киев, возможно, так и не получит финансирование до середины января 2024 года.

Глава Управления по бюджету Белого дома Шаланда Янг ранее предупредила, что к концу года у США закончатся деньги для отправки оружия и помощи Украине. Она подчеркнула, что это «поставит страну на колени на поле боя».

Президент Джо Байден ранее попросил Конгресс одобрить пакет почти на 106 миллиардов долларов, включающий помощь и Украине, и Израилю, но республиканцы блокируют это решение.

На Украине намерены изъять 50 принадлежащих России объектов

Правительство Украины на заседании 5 декабря рассмотрит вопрос о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине. Об этом сообщил в соцсетях депутат верховной рады Ярослав Железняк.

Он разместил список этих объектов. Среди них «Газпром сбыт Украина», «Росатом Восточная Европа» в Киеве, «Татнефть АЗС» в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат, Лисичанская нефтяная инвестиционная компания, Алчевский коксохимзавод в Луганской Народной Республике, Индустриальный союз Донбасса в Донецкой Народной Республике, Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области.

Saxo Bank дал «шокирующие прогнозы» на 2024 год

Zuma/TACC

Датский банк Saxo Bank опубликовал прогноз «Конец пути», включающий в себя несколько «шокирующих предсказаний» на предстоящий год, передает «Коммерсант».

Речь идет о серии маловероятных и недооцениваемых событий, которые сильно отразятся на мировых рынках.

По словам директора по инвестициям банка Стина Якобсена, в периоды пандемии нарушилась стабилизация, которая наблюдалась после окончания финансового кризиса, разразившегося в 2008 году.

СМИ: Макрон пригласил Орбана для переговоров о членстве Украины в ЕС

EPA/TACC

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил приглашение в Париж от президента Франции Эммануэля Макрона. Это связано со стремлением французского лидера достигнуть компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

«Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели», — уточняется в статье.

Заместитель Шольца рассказал Вовану и Лексусу о проблемах ВСУ

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с вице-канцлером Германии, министром экономики Робертом Хабеком от лица «африканского политика». В этой беседе Хабек рассказал, сколько продлится украинский кризис, и упомянул трудности, с которыми сталкиваются ВСУ.