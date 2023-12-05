Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года.

Песков отметил, что для главы государства подобное номинирование не имеет особого значения, передает РИА Новости.

«В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить. Это однозначно», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Путина, британского короля Карл III, поп-дивы Тэйлор Свифт и куклу Барби выдвинули на звание человека года по версии американского журнала Time.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В 2022 году им стал президент Украины Владимира Зеленского и «дух Украины», в 2021 году — предприниматель Илон Маск.