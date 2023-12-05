СМИ: Макрон пригласил Орбана для переговоров о членстве Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил приглашение в Париж от президента Франции Эммануэля Макрона. Это связано со стремлением французского лидера достигнуть компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

«Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели», — уточняется в статье.

Ранее Орбан обратился к Евросоюзу с призывом не инициировать обсуждения о членстве Украины на предстоящем саммите в Брюсселе. По его мнению, ЕС необходимо поднять данный вопрос через пять-десять лет. По словам премьер-министра, пока переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не стоит.