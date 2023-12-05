Центробанк запретит с 25 декабря своим сотрудникам пользоваться смартфонами и планшетами продукции Apple в служебных целях. Регулятор также отказался от их закупки, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. nsn.fm

"С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности. Банк России также не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы", – поделился он, говоря о распоряжении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. m24.ru