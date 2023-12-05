В Кремле обозначили свою позицию по переговорам с Украиной

Москва сохраняет готовность к переговорам по решению конфликта с Украиной , однако они были прерваны Киевом . Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Ura.ru

"Президент неоднократно говорил, что главное для нас - достичь наших целей [по украинскому кризису]. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", - сказал он RTVI. ТАСС