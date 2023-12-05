Назван срок вынесения конгрессом США импичмента Байдену

Палата представителей конгресса США в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений президенту Джо Байдену в рамках импичмента. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил председатель юридического комитета палаты Джим Джордан.

Он отметил, что перед этим палата планирует опросить пару свидетелей в декабре и еще двух в январе. Сама процедура импичмента будет ключевым вопросом для конгрессменов после новогодних праздников. Джордан добавил, что решение по предъявлению Байдену обвинений будет принято «в том или ином виде» до середины 2024 года.

Напомним, что расследование стартовало по решению экс-спикера палаты Кевина Маккарти, которого вскоре после этого сняли с должности. Он запустил процедуру в обход голосования, которое не является обязательной частью на данном этапе.

Расследованием занимается комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США. Он должен установить вовлеченность Байдена в бизнес-операции его родственников, которые могли злоупотреблять положением президента для извлечения выгоды.