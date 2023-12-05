СМИ: Конгресс США не одобрил ни доллара помощи Украине при новом спикере

За время работы нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине, рассказало РИА Новости. Агентство отмечает, что Киев, возможно, так и не получит финансирование до середины января 2024 года.

Глава Управления по бюджету Белого дома Шаланда Янг ранее предупредила, что к концу года у США закончатся деньги для отправки оружия и помощи Украине. Она подчеркнула, что это «поставит страну на колени на поле боя».

Президент Джо Байден ранее попросил Конгресс одобрить пакет почти на 106 миллиардов долларов, включающий помощь и Украине, и Израилю, но республиканцы блокируют это решение.

Законодатели-демократы в Сенате пытаются договориться о двухпартийном соглашении, которое включало бы помощь Украине в обмен на ужесточение иммиграционных процедур, которого требуют республиканцы. Но эти переговоры пока безуспешны — демократы считают требования республиканцев неприемлемыми.

Как отмечает РИА Новости, если Конгресс не договорится о помощи Украине в ближайшие дни, переговоры придется отложить до января — рождественские каникулы в США начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит работу 9 января, Сенат — 8 января.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил 4 января, что попросил назначить голосование по запросу Байдена. Голосование в Сенате может состояться не раньше среды, 6 декабря.