Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«ЕС и НАТО распадутся после неизбежной победы России», — говорится в сообщении.

Дотком также призвал украинцев ответить на вопрос, нужно ли Украине вступать в те организации, которые пожертвовали жизнями огромного количества украинцев ради достижения собственных целей.