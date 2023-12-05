Заместитель Шольца рассказал Вовану и Лексусу о проблемах ВСУ
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с вице-канцлером Германии, министром экономики Робертом Хабеком от лица «африканского политика». В этой беседе Хабек рассказал, сколько продлится украинский кризис, и упомянул трудности, с которыми сталкиваются ВСУ.
В разговоре с пранкерами Хабек выразил уверенность, что конфликт на Украине продлится еще как минимум год.
«Ситуация на передовой, на поле боя ожесточенная. Множество солдат умирает каждый день», — подчеркнул он.
Вице-канцлер заявил, что с президентом России Владимиром Путиным «можно говорить только на языке давления», и призвал африканские страны «противостоять российским и китайским амбициям на континенте».
Также Хабек выступил за продление зерновой сделки. Он хочет найти способ «получить максимум зерна», чтобы сделка была максимально выгодной для Украины.
Ранее российские пранкеры опубликовали свой разговор с премьером Италии Джорджей Мелони от лица президента комиссии Африканского союза. В этой беседе итальянский премьер заявила, что наступление Украины «идет не так, как ожидалось», в отношении конфликта «есть большая усталость со всех сторон» и «приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход».