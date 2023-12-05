Заместитель Шольца рассказал Вовану и Лексусу о проблемах ВСУ

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с вице-канцлером Германии, министром экономики Робертом Хабеком от лица «африканского политика». В этой беседе Хабек рассказал, сколько продлится украинский кризис, и упомянул трудности, с которыми сталкиваются ВСУ.

В разговоре с пранкерами Хабек выразил уверенность, что конфликт на Украине продлится еще как минимум год.

«Ситуация на передовой, на поле боя ожесточенная. Множество солдат умирает каждый день», — подчеркнул он.

Вице-канцлер заявил, что с президентом России Владимиром Путиным «можно говорить только на языке давления», и призвал африканские страны «противостоять российским и китайским амбициям на континенте».

Также Хабек выступил за продление зерновой сделки. Он хочет найти способ «получить максимум зерна», чтобы сделка была максимально выгодной для Украины.