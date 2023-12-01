Пока вы не уснули: Украина о готовности провести выборы и тоннель в Грузии на ведущей к РФ дороге

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Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине

Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, но добавил, что большинство украинцев якобы выступают против этого.

Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

В Грузии прорыли тоннель на ведущей к России дороге

Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии

Тоннель длиной 1,5 км прорыт на новой трассе Квешети - Коби, которая сократит время в пути по Военно-Грузинской дороге. Об этом сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"Активно продолжается строительство 23-километровой дороги Квешети - Коби и тоннелей. Проект разделен на два участка, в рамках которого строится двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов, пять тоннелей и ремонтируется один мост. На данный момент, на втором участке проекта из четырех тоннелей прорыт самый длинный - протяженностью 1,5 км", - говорится в сообщении.

В Кремле ответили на заявление США о санкциях на долгие годы

Москва уверена, что антироссийские санкции США продлятся долго, и исходя из этого выстраивает свою политику, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт о том, что западные санкции в отношении России необходимо будет сохранить на долгие годы.

Лавров призвал журналистов заняться событиями в Буче

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал журналистов расследовать события весны 2022 года в Буче, отметив, что никаких данных о «замученных и убитых» до сих пор предоставлено не было. Об этом сообщает РИА Новости.

С призывом к журналистам Лавров обратился на своей пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой

Флаг России развевается над Марьинкой в ДНР, превращенной ВСУ в крепость в 2014 году. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Российские бойцы заняли западные окраины Марьинки и подняли над одним из разрушенных зданий флаг РФ.

Порошенко не выпустили с Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что представители погранслужбы не позволили ему выехать в Варшаву и Вашингтон, несмотря на документы о служебной командировке.

"У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента", - написал Порошенко в Telegram-канале, охарактеризовав ситуацию как "диверсию".

Евросоюз предложили сделать единым государством

Zuma/Тасс

Европейский союз находится на переломном этапе, ему нужно объединиться и "стать государством". С таким предложением выступил экс-глава Европейского центрального банка (2011-2019) и бывший премьер Италии Марио Драги.

"Давайте надеяться, что те основополагающие ценности, которые объединили нас, будут нас удерживать вместе. <...>. Сегодня модель роста распалась, нам нужно заново изобрести способ роста, но для этого нам нужно стать государством", - сказал он в ходе презентации книги в Италии. Слова экс-главы ЕЦБ приводит портал Euractiv.

Назарбаев рассказал, кто руководил беспорядками в Казахстане в январе 2022 года

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что беспорядки в начале 2022 года в республике координировали с Украины. В своих мемуарах «Моя жизнь. От зависимости к свободе» Назарбаев сообщил, что штаб оппозиционного политика Мухтара Аблязова, руководящего протестами в стране, находился в Киеве.

ФСБ задержала украинского агента, атаковавшего военный аэродром «Дягилево»

В Рязани задержали местного жителя, который атаковал военный аэродром «Дягилево». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России, мужчину завербовала военная разведка Украины.

Подозреваемого установили при расследовании уголовного дела о подрыве самодельного взрывного устройства на перегоне «Рыбное — Блокпост 204-й км» в Рязанской области 11 ноября 2023 года. Тогда от действий злоумышленника 19 вагонов грузового поезда сошли с рельс, 15 опрокинулись. Исполнителем подрыва оказался 35-летний житель Рязанской области, который имеет гражданство России и Италии. Он дал признательные показания в ходе допроса.

Эстония обвинила Россию в блокировке ОБСЕ