ФСБ задержала украинского агента, атаковавшего военный аэродром «Дягилево»

В Рязани задержали местного жителя, который атаковал военный аэродром «Дягилево». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России, мужчину завербовала военная разведка Украины.

Подозреваемого установили при расследовании уголовного дела о подрыве самодельного взрывного устройства на перегоне «Рыбное — Блокпост 204-й км» в Рязанской области 11 ноября 2023 года. Тогда от действий злоумышленника 19 вагонов грузового поезда сошли с рельс, 15 опрокинулись. Исполнителем подрыва оказался 35-летний житель Рязанской области, который имеет гражданство России и Италии. Он дал признательные показания в ходе допроса.

Следователи установили, что в феврале 2023 года в Стамбуле его завербовал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Позднее он прошел диверсионную подготовку в латвийском Екабпилсе, а после, в марте 2023 года, вернулся в Рязань.

По информации ФСБ, 20 июля по заданию куратора украинский агент изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера. С их помощью он атаковал военный аэродром «Дягилево».