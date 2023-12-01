Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал журналистов расследовать события весны 2022 года в Буче, отметив, что никаких данных о «замученных и убитых» до сих пор предоставлено не было. Об этом сообщает РИА Новости.

С призывом к журналистам Лавров обратился на своей пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Лавров отметил, что СМИ показали тела людей на центральной улице Бучи, затем против России ввели санкции, но никакого расследования проведено не было. Он рассказал, что обращался к генсеку ООН с просьбами организовать расследование, напоминая, что прошло уже полтора года.

«Никто ничего не расследует, никто никому ничего не рассказывает. Можно хотя бы получить список фамилий тех людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых? Тишина» - подчеркнул Лавров.

Он предложил журналистам провести расследование и «затребовать имена тех, кого британское телевидение показало в украинском городе Буча 4 апреля 2022 года».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не имеет отношения к событиям в Буче, считает их провокацией и знает, кто ее организовал.