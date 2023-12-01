«Никто ничего не расследует». Лавров призвал журналистов заняться событиями в Буче

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал журналистов расследовать события весны 2022 года в Буче, отметив, что никаких данных о «замученных и убитых» до сих пор предоставлено не было. Об этом сообщает РИА Новости.

С призывом к журналистам Лавров обратился на своей пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

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Лавров отметил, что СМИ показали тела людей на центральной улице Бучи, затем против России ввели санкции, но никакого расследования проведено не было. Он рассказал, что обращался к генсеку ООН с просьбами организовать расследование, напоминая, что прошло уже полтора года.

«Никто ничего не расследует, никто никому ничего не рассказывает. Можно хотя бы получить список фамилий тех людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых? Тишина» - подчеркнул Лавров.

Он предложил журналистам провести расследование и «затребовать имена тех, кого британское телевидение показало в украинском городе Буча 4 апреля 2022 года».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не имеет отношения к событиям в Буче, считает их провокацией и знает, кто ее организовал.

В Минобороны РФ подчеркивали, что российские подразделения покинули Бучу 30 марта, а за то время, пока они находились в городе, ни один местный житель не пострадал.

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