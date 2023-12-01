Эстония обвинила Россию в блокировке ОБСЕ

Эстония ничего не получила бы от председательства в ОБСЕ, которого она лишилась в пользу Мальты, считает глава эстонского МИД Маргус Цахкна, передает ERR. По его словам, Таллин решил не тратить ресурсы своих граждан и отказаться от председательства в организации.