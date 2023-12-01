Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой

Флаг России развевается над Марьинкой в ДНР, превращенной ВСУ в крепость в 2014 году. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Российские бойцы заняли западные окраины Марьинки и подняли над одним из разрушенных зданий флаг РФ.

Боестолкновения идут от подвала к подвалу, так как постройки полностью разрушены и укрытий нет, сообщает канал. Противник пока продолжает удерживать позиции в северо-западной части населенного пункта.

В октябре сообщалось, что ВКС РФ уничтожили важный логистический мост через реку Сухие Ялы, который ВСУ использовали для снабжения своих сил в Марьинке.