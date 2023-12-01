Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, но добавил, что большинство украинцев якобы выступают против этого.

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Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

Как утверждает Зеленский, украинские граждане считают проведение выборов «опасным и бессмысленным» на фоне конфликта.

30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий.