Назарбаев рассказал, кто руководил беспорядками в Казахстане в январе 2022 года

Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к «координации действий». В обращении к митингующим через Facebook (деятельность в РФ запрещена) был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию, — рассказал Назарбаев в разделе, посвященном тем событиям.