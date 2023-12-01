Евросоюз предложили сделать единым государством

"Давайте надеяться, что те основополагающие ценности, которые объединили нас, будут нас удерживать вместе. <...>. Сегодня модель роста распалась, нам нужно заново изобрести способ роста, но для этого нам нужно стать государством", - сказал он в ходе презентации книги в Италии. Слова экс-главы ЕЦБ приводит портал Euractiv.