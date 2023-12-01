В Грузии прорыли тоннель на ведущей к России дороге

Тоннель длиной 1,5 км прорыт на новой трассе Квешети - Коби, которая сократит время в пути по Военно-Грузинской дороге. Об этом сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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"Активно продолжается строительство 23-километровой дороги Квешети - Коби и тоннелей. Проект разделен на два участка, в рамках которого строится двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов, пять тоннелей и ремонтируется один мост. На данный момент, на втором участке проекта из четырех тоннелей прорыт самый длинный - протяженностью 1,5 км", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на 8 из 9 км прорыт тоннель, отнесенный к первому участку проекта Квешети - Коби. Работы по проходке горного тоннеля, который станет самым длинным в стране и одним из самых уникальных в мире, ведутся специально изготовленными для проекта буровыми машинами.

Существующий участок дороги Квешети - Коби имеет длину 35 км, он идет на севере страны через горнолыжный курорт "Гудаури" вблизи пограничного перехода "Верхний Ларс" на грузино-российской границе. В зимний период дорога часто закрывается из-за сложных погодных условий и угрозы схода лавин. Села Квешети и Коби планируют соединить маршрутом протяженностью 23 км, включающим шесть мостов и пять тоннелей. Время проезда по дороге между Тбилиси и Гудаури после завершения строительства сократиться на 30 минут и составит 1 час 30 минут, а от Тбилиси до Степанцминды вблизи границы с РФ составит 1 час 45 минут вместо 2,5 часа ранее. Работы планируется завершить в 2024 году.