Пока вы не уснули: причина мощного шторма в РФ и приговор журналистке Баязитовой

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Синоптик назвал причину появления мощного шторма на юге России

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал причину природных катаклизмов, которые происходят на юге России. Как сообщает «МИР 24», шторм возник из-за большой разницы температур.

Метеоролог подчеркнул, что практически всю вторую половину ноября Скандинавия находилась в отрицательной аномалии температур. При этом юг Европы постоянно пополняется теплым воздухом из Северной Африки. На стыке этих воздушных масс возникает контраст температур, который выступает своеобразным «мотором»: он заводит средиземноморские циклоны и выталкивает их на европейскую территорию России.

Оглашен приговор журналистке Баязитовой и медиатехнологу Архаровой

Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии журналистку Александру Баязитову. Медиатехнолога Ольгу Архарову — к 4,5 годам по делу о вымогательстве, сообщает РИА Новости.

Журналистка Александра Баязитова и медиатехнолог Ольга Архарова обвинялись в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за «блоки» в Telegram-каналах — то есть за отсутствие негативных публикаций. В ходе прений прокуратура запросила для них 14 и 13 лет колонии соответственно. При этом защита настаивала на невиновности Баязитовой и Архаровой.

В США предупредили об угрозе нацбезопасности из-за Байдена

EPA/TACC

Неправильное использование президентом США Джо Байденом секретных документов угрожает американской национальной безопасности. Об этом предупредил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности Джеймс Комер, сообщает Fox News.

По его словам, комитет получил информацию, которая противоречит важным деталям заявлений Белого дома и личного адвоката американского лидера об обнаружении документов в «Байден Пенн центре» Пенсильванского университета.

В НАТО признали провал контрнаступления Украины

Неспособность Украины сдвинуть линию фронта даже с обширной помощью НАТО подтверждает, что нельзя недооценивать Россию, но Североатлантический альянс все равно должен продолжать поддерживать Киев.

Такое мнение генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса 28-29 ноября в Брюсселе.

На Украине заявили об отказе от мирного урегулирования без репараций

Wikimedia.org

Киев не пойдет на подписание мирных соглашений с Москвой без репараций, заявила в интервью изданию «Цензор» заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра.

«Если Россия думает, что подпишет мирное соглашение без репараций, – не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она.

Лавров оценил шансы на спасение ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал невысокой вероятность, что ОБСЕ продолжит существовать в качестве площадки для диалога. Об этом сообщает РИА Новости.

Судьбу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Лавров прокомментировал на форуме «Примаковские чтения».

Путин назвал причину обострения конфликта на Украине и Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин объяснил, что спровоцировало обострение на Украине и Ближнем Востоке. Как сообщает РИА Новости, в приветственном обращении к участникам и гостям международного форума «Примаковские чтения» он отметил, что «известная группа стран» привыкла доминировать в мире и использует для этого откровенный шантаж и силовое давление.

Путин подчеркнул, что эти страны пытаются подменить систему международного права неким порядком, «основанным на правилах». Такая политика спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта.

Hyundai и Kia могут вернуться в Россию под новой маркой

rg.ru

Корейские модели ушедших популярных брендов Hyundai и Kia могут вернуться в Россию под китайской маркой GAC, пишет канал "Русский автомобиль", ознакомившийся с подробностями сделки по продаже завода Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР) в Санкт-Петербурге.

По данным источника, сделка по покупке завода холдингом "Авилон" должна быть закрыта "в течение ближайшего месяца". Основная версия такая, что на расконсервированных мощностях начнут производство моделей Kia и Hyundai, но под шильдиками GAC.

Финляндия намерена закрыть прием просителей убежища на границе с РФ

Правительство Финляндии намерено в ближайшее время принять решение о полном закрытии приема просителей убежища на границе с Россией. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Ранее в Хельсинки объявили, что в ночь на 25 ноября закрывают все КПП на границе с Россией, кроме самого северного — «Райа-Йоосеппи», граничащего с Мурманской областью. Это решение было объяснено тем, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло в последнее время.

Скифское золото привезли на Украину

На Украину было ввезено скифское золото. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Отмечается, что киевская таможня приступила к его таможенному оформлению.