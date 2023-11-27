"Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Их индустрия переведена в военный режим, они способны снабжать армию боеприпасами и техникой, <...> что помешало Украине добиться территориальных успехов, на которые мы рассчитывали, - заявил он. - Но будьте уверены, сигнал от стран НАТО по итогам встречи глав МИД и предстоящего [в следующем году] саммита НАТО в Вашингтоне будет заключаться в том, что мы стоим на стороне Украины".