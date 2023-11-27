Синоптик назвал причину появления мощного шторма на юге России
Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал причину природных катаклизмов, которые происходят на юге России. Как сообщает «МИР 24», шторм возник из-за большой разницы температур.
Метеоролог подчеркнул, что практически всю вторую половину ноября Скандинавия находилась в отрицательной аномалии температур. При этом юг Европы постоянно пополняется теплым воздухом из Северной Африки. На стыке этих воздушных масс возникает контраст температур, который выступает своеобразным «мотором»: он заводит средиземноморские циклоны и выталкивает их на европейскую территорию России.
Он отметил, что количество осадков местами составило до половины месячной нормы. Ветер усиливался до 15-18 м/с, а на черноморском побережье до 29-31 м/с. Подобные катаклизмы из-за разницы температур сейчас фиксируются во многих странах. Так, сильные осадки идут в Италии, на Адриатическом побережье, на Балканах, в Греции. Образовавшиеся циклоны также влияют на Турцию и Румынию.
Разгул стихии похож на тот, который происходил 170 лет назад в Крымскую войну, добавил Шувалов. Тогда шторм привел к потере союзниками более 53 кораблей. После этого случая во Франции издали указ о создании метеослужбы, стали появляться сети станций наблюдения за погодой.