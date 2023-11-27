Лавров оценил шансы на спасение ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал невысокой вероятность, что ОБСЕ продолжит существовать в качестве площадки для диалога. Об этом сообщает РИА Новости.

Судьбу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Лавров прокомментировал на форуме «Примаковские чтения».

«К сожалению, не могу с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники, таких, как НАТО, ЕС, «Группа семи», а теперь еще и Совет Европы и ОБСЕ», — подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что Совет Европы и ОБСЕ должны были стать площадками для «широкого взаимоуважительного общеевропейского диалог», но превратились в «придатки ЕС и НАТО». Он назвал ОБСЕ и Совет Европы «сугубо маргинальными структурами», которые западные страны пытаются использовать «в интересах своей эгоистической политики».

«ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики», — заключил Лавров.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что Россия вышла из Совета Европы, так как он перестал отстаивать верховенство закона и защищать демократию, но за ООН и ОБСЕ «есть смысл побороться».