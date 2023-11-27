Лавров оценил шансы на спасение ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал невысокой вероятность, что ОБСЕ продолжит существовать в качестве площадки для диалога. Об этом сообщает РИА Новости.
Судьбу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Лавров прокомментировал на форуме «Примаковские чтения».
«К сожалению, не могу с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники, таких, как НАТО, ЕС, «Группа семи», а теперь еще и Совет Европы и ОБСЕ», — подчеркнул российский министр.
Лавров отметил, что Совет Европы и ОБСЕ должны были стать площадками для «широкого взаимоуважительного общеевропейского диалог», но превратились в «придатки ЕС и НАТО». Он назвал ОБСЕ и Совет Европы «сугубо маргинальными структурами», которые западные страны пытаются использовать «в интересах своей эгоистической политики».
«ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики», — заключил Лавров.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что Россия вышла из Совета Европы, так как он перестал отстаивать верховенство закона и защищать демократию, но за ООН и ОБСЕ «есть смысл побороться».
Сенатор отмечал, что у ЕС и НАТО в ОБСЕ «собственное большинство», хотя именно ОБСЕ провозгласила принцип неделимости безопасности, недопустимости ее обеспечения на блоковой основе и должна была стать «антиподом НАТО».