Оглашен приговор журналистке Баязитовой и медиатехнологу Архаровой

Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии журналистку Александру Баязитову. Медиатехнолога Ольгу Архарову — к 4,5 годам по делу о вымогательстве, сообщает РИА Новости.

Журналистка Александра Баязитова и медиатехнолог Ольга Архарова обвинялись в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за «блоки» в Telegram-каналах — то есть за отсутствие негативных публикаций. В ходе прений прокуратура запросила для них 14 и 13 лет колонии соответственно. При этом защита настаивала на невиновности Баязитовой и Архаровой.

Сегодня Басманный суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы. А Ольга Архарова была приговорена к 4 годам и шести месяцам заключения.

Они обе будут отбывать наказание в колонии общего режима, отмечает «Коммерсант».

Адвокат Архаровой Елена Федулова заявила до оглашения приговора, что Ушаков принял в суде извинения от ее подзащитной, но отказался от предложенного возмещения морального ущерба и просил суд не лишать девушек свободы.

Также она отмечала, что в «показаниях Архаровой нет признания вины, а есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела».