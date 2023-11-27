Оглашен приговор журналистке Баязитовой и медиатехнологу Архаровой
Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии журналистку Александру Баязитову. Медиатехнолога Ольгу Архарову — к 4,5 годам по делу о вымогательстве, сообщает РИА Новости.
Журналистка Александра Баязитова и медиатехнолог Ольга Архарова обвинялись в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за «блоки» в Telegram-каналах — то есть за отсутствие негативных публикаций. В ходе прений прокуратура запросила для них 14 и 13 лет колонии соответственно. При этом защита настаивала на невиновности Баязитовой и Архаровой.
Сегодня Басманный суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы. А Ольга Архарова была приговорена к 4 годам и шести месяцам заключения.
Они обе будут отбывать наказание в колонии общего режима, отмечает «Коммерсант».
Адвокат Архаровой Елена Федулова заявила до оглашения приговора, что Ушаков принял в суде извинения от ее подзащитной, но отказался от предложенного возмещения морального ущерба и просил суд не лишать девушек свободы.
Также она отмечала, что в «показаниях Архаровой нет признания вины, а есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела».
Напомним, что оглашение приговора несколько раз переносилось. Оно было назначено на 20 ноября, а затем на 24 ноября. Однако в пятницу, 24 ноября, подсудимых завели в зал, но приговор оглашен не был. Причины в суде не уточнили.