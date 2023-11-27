На Украину привезли скифское золото
На Украину было ввезено скифское золото. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Отмечается, что киевская таможня приступила к его таможенному оформлению.
Ведомство подчеркнуло, что грузовик с 2 694 кг культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры.
Подчеркивается, что там в сокровищнице национального музея Украины киевскими таможенниками будет проведена идентификация сокровищ.
Летом Верховный суд Нидерландов принял решение оставить в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
В коллекции находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».