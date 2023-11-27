На Украине заявили об отказе от мирного урегулирования без репараций

Киев не пойдет на подписание мирных соглашений с Москвой без репараций, заявила в интервью изданию «Цензор» заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра.

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«Если Россия думает, что подпишет мирное соглашение без репараций, – не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она.

Она также отметила, что в случае, если Россия откажется наполнять компенсационный фонд, на создание которого надеется Украина, то ей грозят иски, как в инвестиционных арбитражах, так и в судебных.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. Также западные страны начали масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов мирных переговоров с Украиной. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но по инициативе украинской стороны переговоры были прекращены, а потом запрещены на законодательном уровне.