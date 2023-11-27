Путин назвал причину обострения конфликта на Украине и Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин объяснил, что спровоцировало обострение на Украине и Ближнем Востоке. Как сообщает РИА Новости, в приветственном обращении к участникам и гостям международного форума «Примаковские чтения» он отметил, что «известная группа стран» привыкла доминировать в мире и использует для этого откровенный шантаж и силовое давление.

Путин подчеркнул, что эти страны пытаются подменить систему международного права неким порядком, «основанным на правилах». Такая политика спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта.

«В целом, с учетом нынешней крайне сложной, турбулентной международной обстановки, участникам "Примаковских чтений" есть над чем поразмыслить, что пообсуждать и о чем поспорить. Хотел бы искренне пожелать вам успехов и всего наилучшего», — заключил Путин.