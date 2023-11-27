Правительство Финляндии намерено в ближайшее время принять решение о полном закрытии приема просителей убежища на границе с Россией. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Ранее в Хельсинки объявили, что в ночь на 25 ноября закрывают все КПП на границе с Россией, кроме самого северного — «Райа-Йоосеппи», граничащего с Мурманской областью. Это решение было объяснено тем, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло в последнее время.

Президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил Россию в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки в европейских странах. Сообщалось, что в основном въехать в Финляндию пытаются выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.

При этом власти Финляндии намерены полностью закрыть границу с Россией для просителей убежища.

«Цель состоит в том, чтобы правительство приняло решение по этому предложению как можно скорее», — отмечается в статье.

Однако это решение должно быть согласовано канцлером юстиции или заместителем канцлера юстиции. Ранее заместитель канцлера юстиции заблокировал предложение правительства ужесточить ограничения на восточной границе, так как этим было бы нарушено право людей на подачу заявления о предоставлении убежища и защиту, закрепленное в законодательстве ЕС.

В свою очередь премьер-министр заверил, что правительство может закрыть всю восточную границу, если это необходимо. А министр финансов Финляндии Риикки Пурра высказал мнение, что закрытие приема является единственно возможным вариантом.

Решение о закрытии пункта пересечения границы или ограничении трансграничного движения на определенный период или до дальнейшего уведомления может быть принято на основании финского законодательства. Его обоснованием может стать «необходимость борьбы с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения», отмечает издание.