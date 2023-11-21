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Силуанов назвал способ избежать разгона инфляции в России

Без ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка и повышения ключевой ставки разгон инфляции в России станет неизбежным. Ускорение темпов роста потребительских цен ударит по финансовому положению граждан, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит «Прайм».

Руководитель ведомства назвал продолжающееся ужесточение ДКП регулятора «абсолютно правильным в нынешней ситуации». В условиях масштабных международных санкций проведение ответственной финансовой политики приобретает особое значение.

Сербия задумалась о проведении совместных учений с НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград рассмотрит возможность проведения совместных учений с НАТО. Об этом сообщает «Дневник».

21 ноября Вучич встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белграде. Они обсудили вопросы сотрудничества, ситуацию в Косово и возможность повторного проведения совместных учений Сербии и НАТО.

Командир «Ахмата» заявил о переломе на линии боевого соприкосновения

Подразделения российских войск планомерно продвигаются вперёд на всех участках фронта, перелом на линии боевого соприкосновения уже произошёл, сообщил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

В своём Telegram он отметил, что будущая зима станет для ВС России выигрышной, а к весне армия добьётся серьёзных результатов.

Переговоры Израиля с ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую

Zuma/TACC

Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Катара, стороны объявят параметры договоренностей в подходящее время.

Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявлял, что стороны добились прогресса в обсуждении условий. Катар выступает в этом процессе как посредник. Газета Washington Post со ссылкой на свои источники писала, что речь может идти о пятидневной паузе в боях внутри анклава в обмен на освобождение заложников.

В МИД рассмотрят требование о компенсации за «Северные потоки»

Unsplash

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский допустил, что российская сторона потребует компенсации в связи со взрывом на «Северный потоках» после завершения расследования в Совете Безопасности, передает агентство «Прайм».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва еще ждет его итогов. Он отметил, что после оглашения результатов будут приняты определенные меры.

Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, не исключают возможности целенаправленной диверсии.

Алиев обвинил Францию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе

Франция подготавливает почву для развязывания новой войны на Южном Кавказе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие».

По словам Алиева, Париж стремится дестабилизировать не только свои прошлые и нынешние колонии, но и Южный Кавказ, где поддерживает сепаратистские тенденции и вооружает Армению. Он отметил, Франция поощряет реваншизм в Армении и готовит таким образом почву для новой войны.

В Кремле оценили вероятность нового майдана на Украине

На Украине существует вероятность нового майдана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая предрасположенность киевского режима есть. Но для нас главное достигнуть своих целей. Для этого продолжается СВО», — отметил Песков.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Трампом

EPA/TACC

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом и ознакомиться с подробностями его мирного плана.

Зеленский подчеркнул, что если у Трампа есть план по урегулированию украинского конфликта, то он хотел бы с ним ознакомиться.

«Если у него есть реальный план, пожалуйста, покажите нам», — заявил он.

Осужденный экс-генерал СКР Максименко найден мертвым в СИЗО

Телеграм-канал 112

Правоохранительные органы сообщили о смерти бывшего главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, осужденного за коррупцию. Его тело нашли в одной из колоний, передает Лента.ру и ТАСС.

По словам собеседника агентства, его тело было найдено в комнате для хранения вещей в одной из колоний.

Отмечается, что причины случившегося устанавливают.

Актеру Сергею Чиркову грозит арест после дебоша в Обнинске

Актеру Сергею Чиркову грозит арест, если он не явится по повестке в отдел полиции до конца дня. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас артист не выходит на связь.