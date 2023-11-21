Алиев обвинил Францию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе

Франция подготавливает почву для развязывания новой войны на Южном Кавказе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие».

По словам Алиева, Париж стремится дестабилизировать не только свои прошлые и нынешние колонии, но и Южный Кавказ, где поддерживает сепаратистские тенденции и вооружает Армению. Он отметил, Франция поощряет реваншизм в Армении и готовит таким образом почву для новой войны.

Президент Азербайджана добавил, что французские власти также используют свое положение в Совете Безопасности ООН с целью осуществления «геополитических интриг» в различных регионах мира. Кроме того, Париж использует западные организации с целью давления на другие страны.