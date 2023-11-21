В МИД рассмотрят требование о компенсации за «Северные потоки»

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский допустил, что российская сторона потребует компенсации в связи со взрывом на «Северный потоках» после завершения расследования в Совете Безопасности, передает агентство «Прайм».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва еще ждет его итогов. Он отметил, что после оглашения результатов будут приняты определенные меры.

Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, не исключают возможности целенаправленной диверсии.

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что оценить сроки их восстановления пока не представляется возможным.

Генеральной прокуратурой России было возбуждено дело об акте международного терроризма.