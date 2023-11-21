Зеленский заявил о готовности к переговорам с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом и ознакомиться с подробностями его мирного плана. Газета.Ru

Зеленский подчеркнул, что если у Трампа есть план по урегулированию украинского конфликта, то он хотел бы с ним ознакомиться. «Если у него есть реальный план, пожалуйста, покажите нам», — заявил он. Lenta.ru