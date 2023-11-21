Зеленский заявил о готовности к переговорам с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом и ознакомиться с подробностями его мирного плана. Газета.Ru
Зеленский подчеркнул, что если у Трампа есть план по урегулированию украинского конфликта, то он хотел бы с ним ознакомиться. «Если у него есть реальный план, пожалуйста, покажите нам», — заявил он. Lenta.ru
При этом украинский лидер заявил, что "было уже достаточно слов". Он напомнил, что Киев не считает мирным планом любые предложения, подразумевающие уступки территорий, которые Украина считает своими. ТАСС