Осужденный экс-генерал СКР Максименко найден мертвым в СИЗО

Правоохранительные органы сообщили о смерти бывшего главы УСБ СК РФ Михаила Максименко , осужденного за коррупцию. Его тело нашли в одной из колоний, передает Лента.ру и РБК .

Максименко ранее назначили 14 лет колонии. Его признали виновным в коррупции. Судом было установлено, что Максименко вместе с бывшим начальником столичного главка СКР генералом Александром Дрымановым и рядом других высокопоставленных сотрудников ведомства получили один миллион долларов от вора в законе Шакро Молодого за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), арестованного за перестрелку у московского ресторана.