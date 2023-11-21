Актеру Сергею Чиркову грозит арест после дебоша в Обнинске

Актеру Сергею Чиркову грозит арест, если он не явится по повестке в отдел полиции до конца дня. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас артист не выходит на связь.

Напомним, что накануне Чирков в пьяном состоянии пришел на детский конкурс талантов в Обнинске. Там он поднялся на сцену, начал курить и танцевать, а также обматерил детей. На мероприятие его пригласила бывшая одногруппница в качестве гостя и члена жюри.

По информации канала, сейчас Чиркову светит административное наказание по статье о мелком хулиганстве. Однако для оформления ему нужно явиться в полицию по повестке, чего артист пока не сделал. Если он так и не придет, то правоохранители доставят его принудительно и могут арестовать.