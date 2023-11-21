Сербия задумалась о проведении совместных учений с НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград рассмотрит возможность проведения совместных учений с НАТО. Об этом сообщает «Дневник».

21 ноября Вучич встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белграде. Они обсудили вопросы сотрудничества, ситуацию в Косово и возможность повторного проведения совместных учений Сербии и НАТО.

Столтенберг посетил Сербию после визита в Косово и заявил, что НАТО поддерживает диалог между Белградом и Приштиной, «потому что только диалог может сохранить мир и безопасность».

В июне 2023 года в Сербии прошли учения «Платиновый волк» с участием военных из стран НАТО. Маневры проводились в окрестностях города Буяновац на юге страны.