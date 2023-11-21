Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС России продвигаются на всех участках фронта

Подразделения российских войск планомерно продвигаются вперёд на всех участках фронта, перелом на линии боевого соприкосновения уже произошёл, сообщил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

Командир «Ахмата» заявил о переломе на линии боевого соприкосновения
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В своём Telegram он отметил, что будущая зима станет для ВС России выигрышной, а к весне армия добьётся серьёзных результатов.

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По словам командира, до передовой не добиралось и половины средств, которые выделял Запад для Украины. Алаудинов добавил, что у ВСУ значительно поменялась ситуация со снарядами.

«Спецназ «Ахмат», 4-я бригада 2-го армейского корпуса и другие подразделения, действующие совместно с нами, активно двигают врага назад, вглубь страны» — написал он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.