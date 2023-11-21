МИД Катара: переговоры Израиля с ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую
Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Катара, стороны объявят параметры договоренностей в подходящее время.
Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявлял, что стороны добились прогресса в обсуждении условий. Катар выступает в этом процессе как посредник. Газета Washington Post со ссылкой на свои источники писала, что речь может идти о пятидневной паузе в боях внутри анклава в обмен на освобождение заложников.
Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. После этого его бойцы проникли на юг страны, где взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». 16 ноября глава Генерального штаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что израильские войска близки к уничтожению всей военной инфраструктуры в северных районах сектора Газа.