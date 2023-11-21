Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Катара, стороны объявят параметры договоренностей в подходящее время.

Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявлял, что стороны добились прогресса в обсуждении условий. Катар выступает в этом процессе как посредник. Газета Washington Post со ссылкой на свои источники писала, что речь может идти о пятидневной паузе в боях внутри анклава в обмен на освобождение заложников.