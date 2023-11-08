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Алиев оценил перспективы новой войны Азербайджана с Арменией

Баку не нужна новая война с Ереваном, рассказал на военном параде в Ханкенди (Степанакерт) президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет ТАСС.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились», — подчеркнул Алиев.

Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

EPA/TACC

Правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабинета министров по отправке на Украину пакета помощи на 40,3 миллиона евро, в который были включены боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.

В G7 назвали единственный вариант урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

EPA/ТАСС

Страны «Большой семерки» (G7) выступают за урегулирование палестино-израильского конфликта по принципу «два государства для двух народов». Об этом заявила глава МИД Японии Ёко Камикава, пишет ТАСС.

Такое заявление Камикава, председательствующая на встрече коллег из стран G7, проходившей в Токио, сделала в ходе итоговой пресс-конференции.

Санду отреагировала на рекомендацию ЕК по вступлению Молдавии в ЕС

EPA/TACC

Президент Молдавии Майя Санду поприветствовала рекомендацию Европейской комиссии (ЕК) Совету ЕС начать переговоры о вступлении Кишинева в Евросоюз при соблюдении ряда условий. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она назвала подобное развитие событий признанием усилий по преобразованию страны.

Путин сообщил о стремлении НАТО выйти в Азию

НАТО стремится расширить свои географические рамки, в частности, на Азию в нарушение собственных доктрин. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Объявлен организатор убийства депутата ЛНР

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом сообщает РИА Новости.

В распространенном ГУР заявлении утверждается, что убийство Филипоненко «реализовали совместно с представителями движения сопротивления».

В Израиле назвали условие для прекращения огня

EPA/ТАСС

Израиль согласится на паузы в боевых действиях, если члены палестинского движения ХАМАС отпустят значительное количество заложников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По данным Politico, власти США уверены, что Израиль «хотя бы немного» приблизился к точке зрения о необходимости гуманитарных пауз в войне, которые позволили бы оказать помощь мирным палестинцам.

Прибыль нефтяного конкурента России резко снизилась

В третьем квартале 2023 года чистая прибыль Saudi Aramco резко снизилась. Об этом говорится в отчетности компании за третий квартал 2023 года.

За три месяца конкурент России заработал на 23 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2022-го (42,4 миллиарда долларов). При этом квартальная прибыль нефтегазовой компании составила 32,6 миллиарда долларов, что на 0,8 миллиарда больше, чем прогнозировали аналитики.

Патрушев увидел в действиях США риск применения ядерного оружия

Действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве сказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что ухудшение в области глобальной безопасности стало закономерным следствием деструктивной политики США.

В Госдуме призвали запретить концерты Пугачевой в России