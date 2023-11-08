Патрушев увидел в действиях США риск применения ядерного оружия

Действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве сказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что ухудшение в области глобальной безопасности стало закономерным следствием деструктивной политики США.

«Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке», — констатировал он.

Патрушев отметил, что Соединенные Штаты также стимулируют рост общих угроз и вызовов, которые включают в себя терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. Кроме того, в текущих условиях ускоренными темпами происходит милитаризация космоса и киберпространства.