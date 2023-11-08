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Алиев: Баку не нужен новый конфликт с Ереваном

Баку не нужна новая война с Ереваном, рассказал на военном параде в Ханкенди (Степанакерт) президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет ТАСС.

Алиев оценил перспективы новой войны Азербайджана с Арменией
© РИА Новости

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились», — подчеркнул Алиев.

Президент отметил, что возвращение Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана позволило восстановить историческую справедливость и национальное достоинство.

Алиев: тема карабахского конфликта окончательно закрыта

Напомним, что в январе 2023 года Алиев сообщил, что не планирует начинать третью войну с Арменией. Он добавил, что Баку ждет от Еревана признания территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

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