Алиев оценил перспективы новой войны Азербайджана с Арменией

Алиев: Баку не нужен новый конфликт с Ереваном
Баку не нужна новая война с Ереваном, рассказал на военном параде в Ханкенди (Степанакерт) президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет ТАСС.
«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились», — подчеркнул Алиев.
Президент отметил, что возвращение Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана позволило восстановить историческую справедливость и национальное достоинство.
Напомним, что в январе 2023 года Алиев сообщил, что не планирует начинать третью войну с Арменией. Он добавил, что Баку ждет от Еревана признания территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
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