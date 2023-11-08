Алиев оценил перспективы новой войны Азербайджана с Арменией

Баку не нужна новая война с Ереваном , рассказал на военном параде в Ханкенди (Степанакерт) президент Азербайджана Ильхам Алиев . Об этом пишет ТАСС.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились», — подчеркнул Алиев.

Напомним, что в январе 2023 года Алиев сообщил, что не планирует начинать третью войну с Арменией. Он добавил, что Баку ждет от Еревана признания территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.