Путин сообщил о стремлении НАТО выйти в Азию

НАТО стремится расширить свои географические рамки, в частности, на Азию в нарушение собственных доктрин. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

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«Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — сказал он.

По его словам, Вашингтон все больше и больше втягивает другие государства блока в создание напряженной обстановки в этом регионе. Кроме того, Путин отметил, что США при этом руководствуются своими собственными корыстными интересами.

8 ноября российский президент заявлял, что Российская Федерация и КНР спокойно реагируют на попытки Соединенных Штатов создать военно-политические блоки в Азии.

В этот же день глава Министерства обороны России Сергей Шойгу говорил, что сотрудничество РФ и Китая в военном секторе не направлено против третьих стран, взаимодействие осуществляется исключительно в интересах друг друга.