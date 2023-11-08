В G7 назвали единственный вариант урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Страны «Большой семерки» (G7) выступают за урегулирование палестино-израильского конфликта по принципу «два государства для двух народов». Об этом заявила глава МИД Японии Ёко Камикава, пишет ТАСС.

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Такое заявление Камикава, председательствующая на встрече коллег из стран G7, проходившей в Токио, сделала в ходе итоговой пресс-конференции.

«Мы считаем, что соблюдение принципа «два государства для двух народов» - единственно возможный путь урегулирования конфликта», - отметила она.

Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что по результатам встречи в Токио представителям G7 впервые удалось согласовать единый документ, касающийся ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для достижения мира на Ближнем Востоке должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также назвал эскалацию в регионе «ярким примером провала политики США». По его мнению, Вашингтон пытался монополизировать урегулирование, не хотел искать компромиссы, которые бы устроили всех, и не учитывал «коренные интересы палестинского народа».