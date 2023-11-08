В Израиле назвали условие для прекращения огня

Израиль согласится на паузы в боевых действиях, если члены палестинского движения ХАМАС отпустят значительное количество заложников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

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По данным Politico, власти США уверены, что Израиль «хотя бы немного» приблизился к точке зрения о необходимости гуманитарных пауз в войне, которые позволили бы оказать помощь мирным палестинцам.

«Израиль готов сделать паузу, но только в том случае, если произойдет существенное освобождение заложников», — заявил изданию израильский чиновник.

По его словам, власти Израиля обсуждают «локализованные решения для конкретных нужд» с администрацией США.

Politico отмечает, что администрация Джо Байдена в течение нескольких недель вела переговоры с Израилем, добиваясь временного прекращения огня, чтобы можно было безопасно освободить заложников и доставить гуманитарную помощь палестинцам. Как подчеркивает издание, между двумя странами «сохраняется пропасть» — израильские лидеры настаивают, что любая пауза пойдет на пользу ХАМАС.

6 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «не будет никакого прекращения огня без освобождения заложников». В то же время он отметил, что Израиль уже делал «небольшие тактические паузы — час здесь, час там», которые позволяли доставить гуманитарные грузы или освободить заложников.

Это замечание прозвучало через несколько часов после телефонного разговора между Нетаньяху и Байденом, в ходе которого они «обсудили возможность тактических пауз», подчеркивает Politico.