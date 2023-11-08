В Израиле назвали условие для прекращения огня
Израиль согласится на паузы в боевых действиях, если члены палестинского движения ХАМАС отпустят значительное количество заложников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
По данным Politico, власти США уверены, что Израиль «хотя бы немного» приблизился к точке зрения о необходимости гуманитарных пауз в войне, которые позволили бы оказать помощь мирным палестинцам.
«Израиль готов сделать паузу, но только в том случае, если произойдет существенное освобождение заложников», — заявил изданию израильский чиновник.
По его словам, власти Израиля обсуждают «локализованные решения для конкретных нужд» с администрацией США.
Politico отмечает, что администрация Джо Байдена в течение нескольких недель вела переговоры с Израилем, добиваясь временного прекращения огня, чтобы можно было безопасно освободить заложников и доставить гуманитарную помощь палестинцам. Как подчеркивает издание, между двумя странами «сохраняется пропасть» — израильские лидеры настаивают, что любая пауза пойдет на пользу ХАМАС.
6 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «не будет никакого прекращения огня без освобождения заложников». В то же время он отметил, что Израиль уже делал «небольшие тактические паузы — час здесь, час там», которые позволяли доставить гуманитарные грузы или освободить заложников.
Это замечание прозвучало через несколько часов после телефонного разговора между Нетаньяху и Байденом, в ходе которого они «обсудили возможность тактических пауз», подчеркивает Politico.
Два высокопоставленных чиновника США заявили изданию, что Нетаньяху «сократил разрыв» между позициями Израиля и США по этому вопросу. Американские власти не видят существенной разницы между «гуманитарными» и «тактическими» паузами, сказал один из собеседников Politico.