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Объявлен организатор убийства депутата ЛНР

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом сообщает РИА Новости.

В распространенном ГУР заявлении утверждается, что убийство Филипоненко «реализовали совместно с представителями движения сопротивления».

Напомним, что Филипоненко погиб в среду, 8 ноября, в Луганске при детонации взрывного устройства в транспортном средстве. Люди пытались оказать помощь пострадавшему, однако депутат умер на месте от полученных ран.

В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко

По информации Следственного комитета РФ, взрыв произошел под днищем автомобиля. Возбуждено уголовное дело по трем статьям — п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Эксперты провели детальный осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.

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