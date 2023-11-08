Объявлен организатор убийства депутата ЛНР

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом сообщает РИА Новости.

В распространенном ГУР заявлении утверждается, что убийство Филипоненко «реализовали совместно с представителями движения сопротивления».

Напомним, что Филипоненко погиб в среду, 8 ноября, в Луганске при детонации взрывного устройства в транспортном средстве. Люди пытались оказать помощь пострадавшему, однако депутат умер на месте от полученных ран.