Объявлен организатор убийства депутата ЛНР
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом сообщает РИА Новости.
В распространенном ГУР заявлении утверждается, что убийство Филипоненко «реализовали совместно с представителями движения сопротивления».
Напомним, что Филипоненко погиб в среду, 8 ноября, в Луганске при детонации взрывного устройства в транспортном средстве. Люди пытались оказать помощь пострадавшему, однако депутат умер на месте от полученных ран.
По информации Следственного комитета РФ, взрыв произошел под днищем автомобиля. Возбуждено уголовное дело по трем статьям — п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Эксперты провели детальный осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.